الغامدي مديرا لفرع المياه بمحافظة الأحساء

إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدر المهندس عامر بن علي المطيري مدير عام الادارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية عدة قرارات إدارية تتضمن تكليفات جديدة وتدوير في بعض إدارات وأقسام المديرية ، حيث تم تكليف المهندس صالح بن نوار الغامدي مديرعام فرع خدمات المياه بمحافظة الاحساء والوحدات التابعه لها .

ويعد الغامدي من الكفاءات الإدارية المتميزة وله العديد من الإسهامات .

وقد عبّر الغامدي عن بالغ شكره وتقديره للمدير العام للمياه بالمنطقة الشرقية على منحه هذه الثقة والتي ستكون حافزاً له على بذل المزيد من الجهد بما يَصْب في مصلحة العمل وخدمة الصالح العام .