” الشورى ” يدعو ” الإفتاء ” إلى أرشفة الفتاوى الاجتهادية

حمود العنزي(صدى):

دعا مجلس الشورى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إلى مراجعة الفتاوى الموجودة في موقعها الرسمي، وأرشفة الفتاوى الاجتهادية المبنية على عرف تغير أو مصلحة زالت.

وطالب مجلس الشورى، في جلسته التي انعقدت صباح اليوم، بدراسة الاستفادة من المؤهلين من أساتذة الجامعات أو غيرهم لمساعدة اللجنة الدائمة للفتوى في بعض أعمالها.

وطالب الشورى، مكتب فتاوى الطلاق بالوظائف اللازمة والمناسبة لحجم العمل وأهميته من الوظائف الشاغرة لديها، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يتطلب إحداثاً أو تحويراً.