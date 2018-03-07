بلاك بانثر يحقق رقما قياسيا فى تاريخ إيرادات الأفلام

أماني الغامدي(صدى):

حقق فيلم الأكشن والمغامرة Black Panther، إيرادات بلغت 905 ملايين دولار أمريكي فى شباك التذاكرالعالمي، محتلًا المركز العاشر فى الأفلام التى حققت أعلى إيرادات على المستوى المحلي عبر التاريخ وحتى الآن، حيث حقق محليًا 501 مليون دولار.

حيث أن قصة الفيلم مقتبسة عن رواية ” الفهد الأسود ” للكاتبين ستان لي وجاك كيربي، والتي تدور فى إطار من الإثارة والأكشن حول الحاكم الملكى للأمة الأفريقية، الذى يرث قوى خارقة تساعده فى الدفاع عن أرض بلاده من التمزق والحرب الأهلية، بسبب تدخلات اﻷعداء داخلها وخارجها.

والفيلم ينتمي لفئة الأكشن والمغامرة، وهو من إنتاج شركة الإنتاج الأمريكية بوينا فيستا، وهو من إعداد وتأليف الثنائى ريان كوجلر وجو روبرت كول، وإخراج ريان كوجلر أيضاً، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لوبيتا نيونجو، شادويك بوسمان، مايكل بكارى جوردون، أندى سركيس، وسباستيان ستان.