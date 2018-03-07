وزير عراقي يستغل مساعدات للأمم المتحدة في الدعاية الانتخابية

بغداد(صدى):

كشفت مصادر عن قيام وزير التربية والتعليم العراقي، محمد إقبال الصيدلي، باستخدام مساعدات للأمم المتحدة في أعمال الدعاية والترويج في الانتخابات القادمة في الموصل.

وأوضح المصادر أن وزير التربية العراقي استغل 88 ألف حصة غذائية لطلاب المدارس، قدمتها الأمم المتحدة لهم، ضمن برنامج الأغذية العالمي.

وفي السياق نفسه، استخدمت قائمة ” نينوى هويتنا ” التي ينتمي إليها وزير التربية العراقي تلك المساعدات الأممية لأغراض دعائية وانتخابية؛ مما يعد اختراقًا للقانون.

وأشارت المصادر إلى إنه لم توضح مديرية تعليم الموصل عند توزيعها للمواد الغذائية على أطفال المدارس أنها مساعدات من جانب الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعتبر مخالفة للقانون وإنكارًا لدور الأمم المتحدة.