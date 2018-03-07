إنجاز جديد في عدد الأهداف بالجولة الـ 18 من دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تميزت الجولة الـ المؤجلة 18 من دوري المحترفين، بغزارة التهديف، حيث أقيمت 5 مباريات، نجحت خلالها 6 أندية في تسجيل 19 هدف، بينما لم تشهد مباراة واحدة تسجيل أعداف.

وسجل التعاون خماسية في الاتحاد، بينما نجح الفتح في الفوز على نادي الباطن بخماسية مقابل هدفين، وفشل الاتفاق والفيصلي في تسجيل أهداف في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما.

ونجح نادي الفيحاء في الفوز على نادي أحد بثلاثية مقابل هدفين في مباراة شهدت تألقاً كبيراً من اللاعب التشيلي روني فيرنانديز.

وحتى الان متبقي من مباريات الجولة الـ 18، مباراة النصر والشباب التي من المقرر إقامتها، اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.