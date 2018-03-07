حافظ: لا علاقة بين تحديث العنوان الوطني وتجميد الحسابات البنكية

عادل الحربي(صدى):

أكد المتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، أنه لا يوجد علاقة بين تحديث معلومات العنوان الوطني، وتجميد الحسابات البنكية الحالية، موضحاً أن العميل غير المحدث لمعلوماته لن يستطيع الحصول على خدمات بنكية جديدة.

وأشار ” حافظ ” ، إلى أن ذكر العنوان الوطني يعد شرطاً لتحديث الحسابات المصرفية للعملاء عند انتهاء الهوية الوطنية، مؤكداً أن الهدف من العنوان هو تمكين البنوك من تقديم الخدمات المصرفية لعملائها بسهولة.

وأضاف المتحدث باسم البنوك السعودية، أن العملاء الجدد لن تتم أي علاقة مستقبلاً معهم بدون ذكر العنوان الوطني.