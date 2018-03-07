وكيل وزارة الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة للمؤتمر الدولي بباكستان

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ يرأس فضيلة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام وفد المملكة إلى أعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لجمعية أهل الحديث في مدينة لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية، الذي يعقد يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر جمادي الآخرة 1439هـ الموافق الثامن والتاسع من شهر مارس 2018م، بعنوان: ” دور العلماء في التعريف بمكانة الحرمين الشريفين والدفاع عنهما ” برئاسة فضيلة رئيس جمعية أهل الحديث الشيخ البروفيسور ساجد مير، وفضيلة الأمين العام للجمعية الشيخ الدكتور عبدالكريم بخش وزير النقل والمواصلات بباكستان.

وسيناقش المؤتمرــ على مدار عدة أيام ــ عدداً من المحاور الرئيسة، منها: وحدة الأمة الإسلامية فريضة وضرورة، قداسة الحرمين الشريفين وضرورة الدفاع عن أقدس بقاع الأرض الحرمين الشريفين، مفهوم الوسطية في ضوء القرآن والسنة، دور الوسطية في تحقيق الأمن الفكري والعقدي والمذهبي، استحكام جمهورية باكستان الإسلامية، العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، دور العلماء في تحقيق الأمن في السعودية وباكستان.

ويحظى المؤتمر بمشاركة عدد من الشخصيات الإسلامية العالمية البارزة، حيث يشارك فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد آل طالب إمام وخطيب المسجد الحرام ضيف شرف للمؤتمر، وفضيلة الشيخ عكرمة صبري إمام وخطيب المسجد الأقصى، ومعالي وزير الشؤون الدينية بباكستان الأستاذ سردار محمد يوسف، ومفتي جمهورية تركيا فضيلة الشيخ بوسا محمد جورمز، إضافة إلى مشاركة وفود من المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، والهند، ونيبال، وبنغلاديش، وأفغانستان، وتركيا، وبريطانيا وغيرها من دول العالم.

كما يشارك في فعاليات المؤتمر رؤساء الجمعيات الإسلامية والسياسية بباكستان، ونخبة من العلماء والباحثين المتخصصين الشرعيين والتربويين والإعلاميين وغيرهم من الأكاديميين والمثقفين داخل باكستان وخارجها.

الجدير بالذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية تأتي في إطار رسالتها في خدمة العمل الإسلامي والمشاركة الفاعلة في إثراء المؤتمرات والملتقيات التي تخدم العمل الإسلامي للمساهمة في إيضاح رسالة المملكة في الدعوة إلى الوسطية والاعتدال.