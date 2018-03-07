the rock يسخر من حصوله على جائزة أسوأ فيلم

أماني الغامدي(صدى):

نشر بطل الأكشن العالمي the rock، فيديو ساخر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، يعلق من خلاله على فوز فيلمه Baywatch على جائزة أسوأ فيلم.

وصرح the rock لجمهوره عبر إنستجرام إنه سيعود إلى منزله وهو يحمل جائزة، مؤكدًا أنها بالطبع ليست الأوسكار، متمنيًا أن يحصل عليها فى يوم من الأيام لكنه يقصد جائزة Razzie Awards وهى الجوائز التى تمنح للأسوأ، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك تصنيف جديد للجائزة، خاصة أنها أسوأ فيلم أحبه الجمهور.

وتدورأحداث الفيلم حول حارس الإنقاذ ميتش بوشانون الذى يتصادم مع حارس الإنقاذ الجديد مات برودى فى بداية عملهما معًا للتنافس من أجل الحصول على وظيفة حارس إنقاذ الشاطئ، قبل أن يتحدا معًا لكشف خطة عصابة إجرامية محلية تهدد مستقبل الشاطئ.