طبيبة: الدورة الشهرية أكثر إيلاما من الأزمة القلبية

متابعات(صدى):

كشفت جين جينتر طبيبة أمراض النساء، أن آلام الدورة الشهرية لدى المرأة هي في الواقع أكثر إيلاما من النوبات القلبية، مضيفة أنه لا يجب أن نقارن بين الأمرين معاً.

وكتبت جين على مدونتها إنه لتقريب هذه المسألة فذلك سيكون عن طريق تبديد فكرة أن النوبات القلبية دائماً مؤلمة، فتقول: “إذا كنت تشعر بألم مبرح في الصدر وكنت تظن أنك تعاني من أزمة قلبية، فحسنا، لقد فوّت الأزمة القلبية لتوك، النوبات القلبية غالبا ما تنتج أعراضا غامضة أو ألما خفيفا وهو السبب في تجاهل الكثير من الناس لها”.

وتضيف: “كثير من الناس يعتقدون أنهم يعانون من عسر الهضم عندما يتعرضون لأزمة قلبية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن أكثر من 40 في المئة من النساء ليس لديهن أي ألم بنوبات القلب”.

وتؤكد وزارة الصحة الوطنية الأمريكية هذا، مستشهدة بدراسة وجدت أن هناك نسبة من الرجال والنساء الذين لا يعانون من ألم في الصدر أو عدم الراحة أثناء النوبة القلبية، وأن النساء أقل عرضة لخطر ألم في الصدر من الرجال.

يقول الدكتور غونتر أن سبب هذا الفهم هو أن الألم الحشوي هو في الواقع شيء معقد جدا، الاسم يعبر عن الفترات المؤلمة في الطمث، ويؤثر على حوالي نصف النساء، ويتم بإطلاق مجموعة من المركبات الدهنية تسمى البروستاغلاندينات من بطانة الرحم أثناء الحيض وتسبب تقلصات مؤلمة في الرحم وتزيد من إشارات الألم، كما أنها تسبب الغثيان والقيء والإسهال في 60 في المئة من النساء.