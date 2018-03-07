12 أسرة عربية تتسبب بإعلان حالة الاستنفار القصوى ببرلين

برلين(صدى):

قامت 12 أسرة كبيرة من أصول عربية، تتمركز في حي ” نويكولن ” ، وسط العاصمة الألمانية برلين، بممارسة عض الأعمال المشبوهة، مما دفع السلطات الأمنية المحلية، حالة الاستنفار القصوى، حيث قامت الشرطة في برلين، بالتجهيز لخطط أمنية، أكثر تشددًا تجاه أفراد وأعضاء تلك الأسر، صاحبة السجل الإجرامي الحافل.

وتتكون الأسر الـ 12 من نحو ألف فرد، حيث تورط العشرات منهم، في جرائم عديدة، تنوعت بين تهريب المخدرات، وتسهيل إدارة شبكات الدعارة والسرقة والسطو المسلح، وما زاد من تضاعف خطر هذه الأسر؛ لجوء بعضها لتجنيد عناصر، من اللاجئين السوريين والعراقيين المتواجدين في ألمانيا.

يُذكر أن استخدام الأسر الإجرامية، لعناصر جديدة وافدة، في ارتباك شديد لدى الأمن، أصبح لزامًا معه، تحديث قواعد البيانات الخاصة بالأسر المشبوهة، بالإضافة لمضاعفة أعمال المراقبة والمطاردة، والإجهاض المبكر للجرائم قبل وقوعها، واستخدام تقنيات أكثر تقدمًا في هذا الشأن.