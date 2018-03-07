دوقة كمبريدج في إجازة من المهام الرسمية بسبب الحمل

لندن(صدى):

حصلت دوقة كمبريدج الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير هاري علي راحة إجبارية بسبب حملها في طفلها الثالث، وستبدأ فترة الراحة منتصف الشهر الجارى.

و أكدت مصادر الرسمية في قصر كينسجتون، قبل مايقرب من شهر علي وضع مولودها، ومن المنتظر أن تكون الزيارة الرسمية لكيت يوم 12 مارس الجاري، وهى الأخيرة قبل ميلاد طفلها.

حيث كان جدول الأميرة الرسمى حافلًا بالمقابلات والزيارات الرسمية فمنذ بداية 2018، قامت كيت بـ 38 مقابلة ولقاء رسمي كأميرة، وهو الأمر الذي يمثل إرهاق شديد لها، خاصة مع اقتراب فترة الحمل من الإنتهاء.

والجدير بالذكر أن كيت وزوجها الأمير ويليام لديهما طفلان هما الأمير جورج البالغ من العمر 4 سنوات، وتشارلوت سنتان، وطفلهما الثالث سيكون ترتيبه الخامس على عرش بريطانيا.