سعد لمجرد يطرح عمل فني جديد بعد عودته للمغرب

نورة الشهري(صدى):

أعلن الفنان المغربي سعد لمجرد عن عودته إلى المغرب، بشكل مؤقت خلال الأيام المقبلة، وأنه سيغتنم تلك الفرصة لطرح عمل فنى جديد بعنوان “غزالي غزالي”، وذلك بعدما كان ممنوعًا من مغادرة الأراضى الفرنسية.

حيث قال سعد عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر: ” أودّ أحبائي أن أشارككم خبر عودتي المؤقتة إلى بلدي المغرب خلال الأيام المقبلة القريبة إن شاء الله و سوف أغتنم هذه الفرصة كي أطرح عملى الجديد “غزالى غزالى” من وطني الحبيب.. أحبكم”.

مع العلم أن إطلاق سراح سعد لمجرد من قبل قاضي الحريات فى فرنسا، إبريل الماضى، جاء بشكل مؤقت ولكنه ظل طوال تلك الفترة ممنوعًا من مغادرة الأراضي الفرنسية، على خلفية اعتقاله فى أكتوبر 16 بسبب شكوى اتهمته فيها فتاة فرنسية بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها.