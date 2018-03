” جينفر لورانس ” تسب ” لالا كنت ” والأخيرة رد بقوة

أماني الغامدي(صدى):

خرجت عارضة الأزياء الشهيرة لالا كينت عن صمتها وهاجمت النجمة الحسناء جينفر لورانس بعد أن نعتتها بكلمة “العاهرة” .

وقالت لالا كنت في تصريحات إعلامية ، ” هل نعتتني جينفر لورانس بكلمة عاهرة للتو؟ وتحدثت عن أمي؟ من الأفضل أن تصلي لكي لا أراك بالشارع يا عاهرة، أنت أحد أعلى الممثلات دخلًا في الكوكب، وتدعين أنك مع النساء، ثم تنعتين امرأة أخرى بهذه الكلمة؟ أنت مقرفة ” .

وكانت ” جينفر ” البالغة من العمر 27 عامًا قد تحدثت مازحة أثناء استضافتها في البرنامج التليفزيوني الشهير “Watch What Happens Live with Andy Cohen” عن شخصية ” برافو ” التي ظهرت في مسلسل ” Vanderpump Rules ” والتي تجسدها النجمة لالا كينت: “إنها مثل العاهرة”، وهو ما جعل “لالا” تأخذ الكلمة على نفسها اعتقادًا منها أنها تهينها.