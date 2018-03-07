أسطورة الريال يسخر من سان جيرمان بعد الهزيمة على أرضه

نواف السالم(صدى):

قال خوسيه ماريا جوتي أسطورة نادي ريال مدريد ، إنه الملكي خاض مباراة كبيرة ورائعة أمام سان جيرمان في إطار مباراة إياب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وغرد ” غوتي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” مباراة كبيرة من ريال مدريد، ومتفوق بكثير في جميع جوانب اللقاء وريادة زيدان في قيادة الفريق، إحدى عشر لاعبا أقوياء جدا في الهجوم والدفاع “.

وفي السياق ذاته سخر أسطورة الريال من النادي الفرنسي، حيث تفاعل مع تغريدة تشير إلى تفوق النادي الفرنسي على أرضه لفترة طويلة، مؤكدًا على أنه رغم ذلك مازال هناك ملك في دوري الأبطال في إشارة للريال.