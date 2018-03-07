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” النمر ” يوضح حالات توقيف علاج الضغط

” النمر ” يوضح حالات توقيف علاج الضغط
نورة الشهري(صدى):

أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم الأربعاء، أن مرضى الضغط يستمرون على علاجاته ما تبقى من عمرهم باستثناء حالات معينة.

وأوضح ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن حالات الانتهاء من علاج الضغط تتمثل في أن يكون تشخيص ارتفاع الضغط خاطيء، أو حدوث طاريء مرضي في المستقبل للمريض يخفض ضغطه بصورة مستمرة.

كما أضاف أن يكون سبب ارتفاع الضغط مؤقتًا مثلًا ” زيادة وزن, تدخين, غدة درقية, تسمم حمل, ضغوط عمل “.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 43591 ] نشر منذ 28 دقيقة

الله يستر بستره على المسلمين ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 21 دقيقة

الله يستر بستره على المسلمين ,

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