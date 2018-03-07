ملحقية بريطانيا للمبتعثين: لا تتفاعلوا مع الهجمات الحاقدة ببريطانيا

لندن(صدى):

وجهت الملحقية الثقافية التابعة للملكة السعودية، ببريطانيا، دعوة لعموم المبتعثين والمبتعثات، وعائلاتهم في المملكة المتحدة، لعدم التفاعل مع الهجمات الحاقدة، وردود الفعل السلبية، من قبل المأجورين في المؤسسات التعليمية أو الثقافية أو العامة، على أراضي بريطانيا ضد المملكة، والمتوقع حدوثها، بالتزامن مع زيارة ولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، التي تحظى باهتمام عالمي.

ونوهت الملحقية، على ضرورة عدم التعاطي، مع هجمات هؤلاء المغرضة؛ لأن الرد يمنحها قيمة، كما أشارت إلى ضرورة التنسيق، مع سفارة خادم الحرمين الشريفين، في المملكة المتحدة، أو مع أي من مكاتبها الفنية المتخصصة؛ وذلك للحصول على المعلومات الموثقة، والصحيحة التي تتعلق بسياسات المملكة العربية السعودية، الداخلية والخارجية ومواقفها الدولية والإقليمية؛ لكي يتمكن المبتعث من أن يتحرك في الاتجاه الصحيح.