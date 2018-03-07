” سلمان للإغاثة ” يواصل تقديم المساعدات الغذائية في الغوطة الشرقية

عادل الحربي(صدى):

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية أمس تقديم المساعدات الغذائية في الغوطة الشرقية المنكوبة بسوريا.

وشملت المساعدات تقديم 500 سلة غذائية و4000 وجبة جاهزة في مختلف مناطق الغوطة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في سوريا إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للوقوف مع الأشقاء في الأزمة التي يمرون بها.