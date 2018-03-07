بالفيديو.. كلمات مؤثرة في المرابطين على الحدود

عادل الحربي(صدى):

حظيت خطبة للشيخ حسين بن محمد آل شامر تحث الجنود المرابطين على الحدود الجنوبية وتشيد بدورهم الوطني في الدفاع عن تراب السعودية، ونصرة الشعب اليمني الشقيق، على تداول لافت.

وشدد الشيخ في خطبته على حق المرابطين على المجتمع، وأهمية تذكُّر دورهم البطولي طوال مدة مرابطتهم منذ انطلاق عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن.

ولاقت الخطبة تداولاً لافتاً بين الجنود المرابطين لما فيها رفع للهمم، والتضحية بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب وأرض الوطن الغالي.