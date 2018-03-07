نصائح هامة للعروس الممتلئة قبل شراء الفستان الابيض

نورة الشهري(صدى):

تقع العروس في الكثير من الاخطاء عندما تختار فستانها الابيض، حيث يمكن ان تنتقي ما هو غير مناسب لشكل جسمها.

إليكِ أبرز النصائح قبل شراء فستان الزفاف للعروس الممتلئة، إذ يجب أن تحرص على الاخذ بعين الاعتبار بعض النقاط المهمة لتبرز جمالها بطريقة ملفتة في هذا اليوم المميز.

ما هي أبرز نصائح لاختيار الفستان الابيض للعروس الممتلئة؟

– إن كنت من بين العرائس اللواتي يملكن جسماً ممتلئاً، فلا بد من الحرص على تجربة مختلف أنواع الفساتين البيضاء قبل اختيار المناسب، فالتسرع في اختيار الفستان غالباً ما يؤدي الى الوقوع في خطأ الاختيار. لذا قبل شراء أي فستان زفاف، قومي بتجرته وقياسه للتأكد من أنه ملائم لجسمك.

– أيضاً من بين النصائح التي يجب عليك التنبه اليها عندما يكون جسمك ممتلئاً هو الابتعاد عن الفساتين الفضفاضة التي تزيد من مظهرك الممتلئ، بل الاستعاضة عنها بالفساتين ذات التصميم الضيق عند الاعلى، وصولاً الى الخسر والحوض، ومن ثم يصبح أكثر اتساعاً. فهذا التصميم يمنحك بعض النعومة في الاطلالة.

– كما ان من أفضل الفساتين التي يمكنك اختيارها لحفل زفافك عندما يكون جسمك ممتلئاً هي الفساتين بقصة الحورية التي تضفي الى شكل جسمك بعض التناسق وتبرز بعض الملامح الانثوية الفريدة. لكن شرط ألا تكون ضيقة جداً بل ذات تصميم انسيابي واسع قليلاً لكي لا تظهر تفاصيل الجسم عبرها.

– وتجدر الاشارة الى أن اختيار الفستان الابيض ليوم زفافك عندما يكون جسمك ممتلئاً يعتمد على البساطة والاناقة في آن واحد، لذا ابتعدي عن الفساتين التي تحمل الطيات الكثيرة في تصميمها، واختاري تلك الناعمة البسيطة، ولا تنتقي تلك التي تحوي الكثير من الاكسسوارات، إنما يمكنك اختيار الفساتين المزينة ببعض الشك أو التطريز الناعم جداً.