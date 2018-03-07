تراجع أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار

عادل الحربي(صدى):

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل ارتفاع الدولار بعدما لامس أدنى مستوياته في أسبوعين.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1333.15 دولار للأوقية، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 26 فبراير عند 1340.42 دولار للأوقية.

كما انخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل بنسبة 0.07% إلى 1334.20 دولار للأوقية، وفي المقابل تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 16.70 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.13% إلى 89.45، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الـ20 من فبراير.