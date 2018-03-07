لعبة الكاراتيه في المدارس اعتبارا من الموسم القادم

سعيد العجل(صدى):

أقيم مهرجان ” تطوير ” للعروض التنافسية للعبة الكاراتيه بمشاركة أندية الحي، التي تقوم بتنفيذ برنامج “تطوير” للعبة الكاراتيه، وعدد من المدارس الحكومية والأهلية التي تمارَس فيها اللعبة في منطقة الرياض، بحضور علي بن محمد الشعيلان رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي، وسفير استراتيجية “تطوير” الرياضة المدرسية، و عماد بن محمد الهذيل مدير مكتب تعليم الروضة، والدكتور مشرف بن علي الشهري المشرف الفني لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في رياضة الكاراتيه.

وقال علي الشعيلان: مشروع الملك عبدالله لتطوير المشاريع المدرسية -بما فيها شركة “تطوير” لتطوير الرياضة المدرسية- يعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتحضير اللاعب ليشارك في الأولمبياد؛ بداية من المراحل الأولى للدراسة “المرحلة الابتدائية” بإنشاء المشاريع الرياضية داخل أندية الأحياء، وداخل المدارس المهيأة لإقامة مثل هذه المشاريع في مختلف الألعاب؛ بما فيها ما نحضره اليوم من لعبة الكارتيه”.

وأضاف الشعيلان: “لقد لمسنا الإقبال الكبير على بعض الألعاب التي كان الإقبال عليها قليلاً جداً بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه المشاريع التطويرية لجميع الألعاب”.

وأبدى مدير مكتب تعليم الروضة عماد الهذيل سعادته بما شاهده من العروض التي قدّمها الطلاب المشاركون في المهرجان، ومدى الفوائد التي تعلموها من رياضة الكاراتيه؛ لما لها من أثر كبير في نفوسهم وتعزيز الثقة لديهم، كما قدّم شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا المهرجان الناجح.

وقال المشرف الفني لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في رياضة الكاراتيه الدكتور مشرف الشهري: “إن مثل هذه البرامج المميزة من شركة تطوير لدعم الألعاب الفردية مثل لعبة الكاراتيه؛ تساهم في اكتشاف الموهوبين وتطوير مهاراتهم، ودعمهم بإيصالهم للأندية، وكذلك مستقبلاً لدعم المنتخبات السنية للعبة الكاراتيه”.

ومن جانب آخر، أكد مدير برنامج “تطوير” الرياضة المدرسية، الدكتور محمد بن هشام الدوسري، أن لعبة الكاراتيه ستدخل من الموسم القادم مدارس التعليم العام؛ من خلال حصص التربية البدنية، وأن العمل في هذا العام هو استمرار لما تم تطبيقة في الأعوام السابقه؛ من خلال 14 مركزاً تدريباً بأندية الحي موزعة على: (المنطقة الشرقية، والرياض، والأحساء، ومكة المكرمة، وجازان، بالإضافة إلى المدينة المنورة وحفر الباطن) بواقع مركزين لكل منطقة؛ بإشراف نخبة من المدربين المميزين.

هذا وقد شهد المهرجان حضور عدد كثيف من أولياء أمور الطلبة، وسط تفاعل كبير مع العروض المقدمة من أبنائهم في مختلف الأعمار.

كما تم تكريم الطلاب المشاركين في المهرجان، وتوزيع الشهادات والأحزمة للمجتازين منهم لتجارب الأداء.