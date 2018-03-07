170 ألف ريال عقوبات مشروعي دواجن لعدم التزامها بإجراءات الأمن الحيوي

سعيد العجل(صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبتين بحق مشروعي دواجن لعدم التزامهما بإجراءات الأمن الحيوي ومتطلبات خطة الوزارة للتحكم والسيطرة بانفلونزا الطيور من نوع NH58.

وبين مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية رئيس لجنة النظر لمخالفات نظام الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم قاسم أن لجنة النظر في العقوبات أقرت إيقاع عقوبة على مشروع دواجن في منطقة عسير بمبلغ ١٢٠ ألف ريال بعد ثبوت نقله للدواجن من خلال ٣ سيارات دون الحصول على التصاريح المطلوبة، في حين أقرت اللجنة عقوبة أخرى بمبلغ ٥٠ ألف ريال على مشروع دواجن آخر في محافظة الخرج بسبب عدم التزامه بتحديث حالة الوضع الصحي للمشروع يوميا عبر بوابة الوزارة.

وقال قاسم “ إن خطة الوزارة للتحكم والسيطرة بمرض انفلونزا الطيور من نوع NH58 ألزمت مشروعات الدواجن بضرورة الحصول على تصريح قبل نقل أي طيور حية في بعض المناطق، إضافة إلى منع نقل الطيور الحية في مناطق أخرى في المملكة بحسب حالة انتشار المرض، كما أن الخطة أيضا تلزم مشروعات الدواجن برفع سجل يومي للحالة الصحية للمشروعات عبر موقع الوزارة، حتى تتمكن الوزارة من متابعة انتشار المرض وسرعة مباشرة أي حالة فور ملاحظة أعراض المرض في أي مشروع ” .

وأهاب قاسم بمشروعات الدواجن بالالتزام بالتعليمات الورادة والتعاون مع الوزارة في سبيل القضاء على المرض الذي سجلت الوزارة نهاية شهر ديسمبر الماضي.