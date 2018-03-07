شيرين عبد الوهاب تنشر صورة على متن طائرة متجهة إلى دبي

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لها على متن الطائرة المتجهة إلى مدينة دبي بدولة الإمارات لإحياء حفلها الفني.

ومن المقرر أن يعقد حفلها الفني يوم الجمعة المقبل 9 مارس، فى المسرح الثقافي الرئيسي بالقرية العالمية.

وبخصوص آخر قضايا شيرين فتم الحكم فيها بحبس المطربة شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل، بالقول إن: ” الشرب منه يصيب بالبلهارسيا ” فى إحدى حفلاتها فى الخارج.