20 ألف عملية جراحية أجرتها مستشفيات جازان العام الماضي

أحمد الخبراني(صدى):

قالت صحة جازان أن مستشفياتها أجرت خلال العام الماضي 20195 عملية جراحية ، ووفقاً لإحصائية عام ٢٠١٧م فقد أستقبلت طوارئ مستشفيات منطقة جازان ١٧٠٨٤٤٢ حالة وبلغ عدد المنومين بمستشفيات المنطقة ٦٩١٦٧ مريض وعدد مراجعي العيادات الخارجية ٧٨٨٩٠٢ مراجع .

وأضافت أنه يتم تقديم الخدمة في صحة جازان من خلال ٢١ مستشفى و ١٧٣ مركز صحي موزعة على محافظات المنطقة، كما يوجد بالمنطقة مركز متخصص للقلب ومركز لأمراض الدم والأورام ومركز لطب العيون بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، بالإضافة إلى أنه تم مؤخراً إفتتاح عدد ٤ مراكز للغسيل الكلوي بكل من صبيا وصامطة وأبو عريش وجازان ضمن البرنامج الوطني لمراكز الغسيل الكلوي وخطة وزارة الصحة لتطوير خدمات الغسيل الكلوي بمناطق المملكة.

وفي نفس السياق قالت الصحة في جازان أن عدد المسجلين ببرنامج الطب المنزلي خلال العام 2017 م بصحة جازان بلغ 934 مستفيداً من الخدمات الطبية المنزلية التي تقدمها الصحة وبلغ عدد المرضى تحت الخدمة 2261 مستفيد فيما بلغ عدد الزيارات المنفذة التي قام بها البرنامج 22170 زيارة .

و سجل البرنامج عدداً تراكمياً للمسجلين منذ بدايته بلغ 4770 في حين بلغت الزيارات منذ بداية برنامج الرعاية المنزلية 110340 زيارة.