اختتام مسابقة ” حفظ كتاب الله ” بمشاركة 80 متسابقا في مكة

سعيد العجل(صدى):

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة تعليم الكبار وبالتعاون مع إدارة التوعية الإسلامية مسابقة ” حفظ كتاب الله ” للدارسين بمدارس تعليم الكبار لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة و الثانوية مساء الثلاثاء الموافق: 18/ 6/ 1439هـ بجامع الراجحي بمخطط النسيم بمكة المكرمة، وذلك برعاية مدير إدارة تعليم الكبار الأستاذ فهد بن مزيد الشلوي، وإشراف مشرف تعليم الكبار نبيل بخاري، ومشاركة المشرفين التربويين أحمد خوجه وأحمد السحيمي وعايض الصبحي، وحضور ممثلي المدارس المشاركة.

وقد أقيمت المرحلة الأولى من المسابقة داخل مدارس تعليم الكبار بمكة خلال الفترة 11-29/ 5/ 1439هـ ليتم ترشيح دارس واحد من كل مدرسة لكل فرع من فروع المسابقة، فيما شملت فروع المسابقة الخمسة؛ حفظ القرآن الكريم كاملاً للفرع الأول، وعشرين جزءاً للفرع الثاني، وخمسة عشر جزءاً للفرع الثالث، وعشرة أجزاء للفرع الرابع، وخمسة أجزاء للفرع الخامس.

وترشّح للتصفيات النهائية من تلك التصفيات 80 متسابقاً من جميع المراحل والمدارس، فيما حكّم المسابقة 9 من خيرة حفاظ كتاب الله الحائزين على الإجازة العلمية في حفظ القرآن الكريم.