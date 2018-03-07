أبرز محطات تمكين المرأة السعودية خلال عام 2017

عادل الحربي(صدى):

يُعد عام 2017، هو عام القرارات المنصفة للمرأة، خاصة مع حضور المرأة السعودية، للمرة الأولى، مع الوفد المرافق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في زياراته الراهنة لبريطانيا؛ وذلك من خلال مشاركة الدكتورة تماضر الرماح، نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، التي صدر أمر ملكي بتعيينها، في هذا المنصب الحكومي، المهم في 26 فبراير الماضي.

كما صدر هذا العان، مجموعة من القرارات، والنشاطات العملية التي تؤكد، تمكين حضور المرأة في ميادين حياتية مختلفة؛ لذا سنستعرض في هذا التقرير أبرزها:

– تمكين المرأة من الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

– تنظيم صندوق النفقة للمطلقات.

– السماح للمرأة بقيادة السيارة بعد عيد الفطر المبارك هذا العام.

– ضبط إجراءات زواج القاصرات.

– التوجيه بإعداد مشروع نظام مكافحة التحرش.

– إثبات الحضانة دون الحاجة لرفع دعوى قضائية.

– إقرار ممارسة الرياضة بمدارس البنات.

– السماح للمرأة والعائلة لدخول الملاعب الرياضية.

– تمكين القانونيات من الوظائف بمكاتب العدل.

– تدريب السعوديات بشركات الطيران للعمل بمرافق المطارات.

– مشاركة المرأة في بطولة الشطرنج الدولية قبيل نهاية 2017.