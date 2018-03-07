بالصور.. فستان خاص بالأوسكار يستغرق تصميمه 600 ساعة

أماني الغامدي(صدى):

استغرق تنفيذ فستان النجمة العالمية إليزابيث موس600 ساعة ، حيث أنها ارتدته بحفل توزيع جوائز الأوسكار ، وحمل إمضاء دار أزياء ” Dior “.

و كان من أكثر الفساتين إثارة للجدل علي مواقع الأزياء والموضة بعد تألقها بالحفل الذى أقيم مؤخرًا علي مسرح دولبي بهوليوود في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية.

حيث فاجأ دار أزياء ” Dior ” عشاق الموضة بالكشف عن مراحل تصنيع الفستان.

ففستان ” إليزابيث موس ” ، تم تنفيذه خصيصًا لها وتتخلل هذه القطعة الاستثنائية التول والحرير كريب، و هو مطرز بالترتر الذهبي .