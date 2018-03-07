المياه الوطنية تؤكد: لا تأخير في مشروع حي الدار البيضاء

نايف السالم(صدى):

ردَّت شركة المياه الوطنية، على الخبر الذي نشرته صحيفة ” صدى ” منذ أيام بعنوان ” أهالي الدار البيضاء بالرياض: يا فرحة ماتمت ” ، مؤكدة أنها تقوم وبشكل دوري بالرقابة على مقاوليها المعتمدين لتنفيذ مشاريعها وذلك للحفاظ على مستوى جودة التنفيذ والتحقق من قدرة المقاول على تسليم المشروع في الوقت الزمني المحدد في العقد المبرم.

وأكدت الشركة، على عدم وجود تأخير في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي في الدار البيضاء حيث تم تسليم المشروع للمقاول مطلع هذا العام ويستلزم قبل الشروع في التنفيذ عمل المسح والقياسات الضرورة اللازمة إضافة إلى استخراج الفسوحات وتصاريح الحفر من قبل الجهات المعنية.

وأشارت إلى أنه يوجد في حي الدار البيضاء مشروعين لتنفيذ شبكات الصرف الصحي، وقد تم البدء فعلياً بتنفيذ الجزء الأول من المشرع أما الجزء الآخر فسيتم بدء المقاول بالعمل في القريب العاجل بإذن الله.

كما وجهت الشركة، الشكر لـ ” صدى ” لحرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه.

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