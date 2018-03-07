” الشثري ” : على الداعية أن يتجه نظره إلى ميدان المعركة مع الشيطان

عادل الحربي(صدى):

قام عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أمس الثلاثاء، بإلقاء محاضرة على أئمة وخطباء جوامع منطقة الجوف، محذرًا بها من مكائد الشيطان.

وأشار الشيخ ” الشثري ” إلى أن: ” المعركة الرئيسية ميدانها مع العدو الأول الدائم هو الشيطان، وعلى الداعية أن تكون نظرته متجه إلى ذلك الميدان وتلك المعركة، وأن لا ينشغل عن ذلك بالوسائل. ”

وأكد الشيخ ” الشثري ” : ” إننا في حرب مع الشيطان وهذا العدو له أهداف، وعلينا ألا نشتغل بالأتباع ونترك مجابهة أهدافه، حيث أنه يريدنا في آخر قعر في نار جهنم، وعلينا معرفة أهدافه ومحاولة إبطالها، أهمها أن يشرك الناس بالله تعالى. ” ، لافتًا إلى أهمية اختيار الخطب والمواعظ التي تلبي احتياجات الناس.