دعوى قضائية ضد ” التعليم ” لنشرها صورة مواطن في المقررات الدراسية وتشويهه

نايف السالم(صدى):

اتهم مواطن وزارة التعليم بالإساءة له وتشويه سمعته بعد نشر صورته في مقررات الكتب الدراسية، على أنه أحد منتهكي قوانين الصيد الجائر في المحميات وأنه لا يحترم الأنظمة.

وطالب المواطن الوزارة في دعوى قضائية رفعها في المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، بإدانة الوزارة لتضمينها صورته في أحد الدروس في كتاب ” لغتي ” للصف السادس الابتدائي، والإساءة له بعد عرضها الصورة على أنه يمارس الصيد الجائر، بالاعتذار وحذفها من المقررات.

وشدد على أن نشر صورته بهذا الشكل والمضمون، يعد انتهاكاً لحقوق الملكية، وتشويه لسمعته، مطالباً الوزارة بسحب المنهج المتضمن للصورة والاعتذار له وتعويضه مادياً عما لحق به من أضرار نفسية ومعنوية ومحاسبة المتسبب في ذلك.

وحول صحة الصورة قال أنها التقطت له من رحلة صيد مرخصة ومسموح بها في منطقة سيناء في مصر ولم تكن بالمملكة، مستغرباً من نشر الوزارة للصورة دون علمه أو الحصول على إذنه.