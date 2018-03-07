جراحة ناجحة لطفل لديه تشوه خلقي في نجران

راشد آل شريه(صدى):

تمكن بفضل الله فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إجراء تدخل جراحي بدقة ومهارة لطفل لديه تشوه خلقي نادر “عدم وجود فتحة الشرج”، حيث تم ابتكار فتحة شرج جديدة وإنزال المستقيم ومفرغاته عليها.

وأوضحت صحة نجران أن الطفل الآن يبلغ من العمر سنة وثلاثة أ شهر، وهو بحاله جيدة، حيث أسهم هذا الإجراء الطبي الدقيق في عودة قدرة الطفل على التغذية والإخراج بشكل طبيعي ويتم متابعته حالياً بالعيادات الخارجية.

يذكر أن قسم جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال يعد مركزاً مرجعياً لحالات الجراحات الدقيقة والنادرة للمواليد والأطفال، حتى عمر 14 سنة ويستقبل الإحالات من جميع المراكز الصحية والمستشفيات بمنطقة نجران والمحافظات المجاورة لها.