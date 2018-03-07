بالفيديو.. رد فعل طريف لطفل خدعه بائع الآيس كريم

بكين(صدى):

أقدم طفل صيني على رد فعل طريف وتلقائي مع بائع آيس كريم بعدما خدعه وأعطاه قمعا فارغا لا يوجد به شيء.

وظهر البائع في مقطع فيديو متداول وهو يناول الطفل قمعين متتاليين من الآيس كريم الأعلى فقط مملوء، وعندما أمسك بهما الطفل ترك له القمع الفارغ واستعاد المملوء، فما كان من الطفل إلا أن ألقاه في وجهه وانفجر في البكاء.