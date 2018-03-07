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مدير شرطة القصيم يقلد الخنيني رتبة ملازم أول بقوة المهمات والواجبات الخاصة

مدير شرطة القصيم يقلد الخنيني رتبة ملازم أول بقوة المهمات والواجبات الخاصة
بريدة(صدى):

صدر الأمر السامي الكريم بترقية الملازم أول : عبدالله بن يوسف الـخنيني . إلى رتبة ملازم أول بـقـوة الـمهمات والواجبات الخاصة بالقصيم .

وقلده بذالك مدير شرطة منطقة القصيم اللواء : بدر بن محمد الطالب . ونائب مدير شرطة منطقة القصيم .

بحضور مساعد مدير شرطة القصيم لشوؤن الأمن ، ومساعد مدير شرطة القصيم لشوؤن الإدارية والمالية ومدير إدارة الـضبط الإداري بشرطة القـصيم وقائد قوة المهمات والواجبات الخاصة بـالمـنـطـقـة و مـديـر إدارة العـلاقـات و الإعـلام بشرطة القـصيم وعدد مـن الـقيادات الأمنية .

ويذكر أن ” الملازم أول الخنيني ” له جهود أمنية عديده على مستوى منطقة القصيم .


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