حكيم يحيي حفلا كبيرا بأرض المعارض بالكويت

أماني الغامدي(صدى):

يحيي المطرب المصري حكيم حفلًا بالكويت يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مارس 2018، وذلك في أرض المعارض بمشرف صالة رقم 6 ويبدأ فى الساعة السابعة مساء.

ودعت السفارة المصرية في بيان، أبناء الجالية المصرية بالكويت والمواطنين الكويتيين وجميع الجنسيات الأخرى لحضور الحفل الغنائي الكبير مشيرة إلى أن الدخول للحفل سيكون مجانًا للجميع على أن يكون الدخول بأسبقية الحضور إلى أن تمتلئ القاعة.

وطالبت السفارة في بيانها جميع الحضور بالالتزام بالقواعد والإجراءات المتبعة تجنبًا لأي تزاحم أو تدافع، مشيرة إلى أنها قد استعانت بعدد من المتطوعين لإرشاد الحضور وتوجيههم للجلوس فى الأماكن المناسبة.

و قد تم تخصيص عدد من الأماكن لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالإضافة لأماكن محددة للمدعوين من كبار الشخصيات المصرية والكويتية والسفراء المعتمدين فى دولة الكويت والإعلاميين.

مع العلم أن السفارة المصرية ستنظم مؤتمرًا صحفيًا فور وصول المطرب حكيم إلى أرض الكويت وذلك يوم الخميس 8 مارس لإطلاع وسائل الإعلام المختلفة على آخر أعماله ومشاريعه الفنية المستقبلية وآراءه المتعددة فى المجال الفني.