120 ألف ريال عقوبة على مشروع دواجن للسيطرة على ” انفلونزا الطيور “

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بإصدار عقوبتين بحق مشروعي دواجن؛ لعدم التزامهما بإجراءات الأمن الحيوي، ومتطلبات خطة الوزارة؛ للتحكم والسيطرة بإنفلونزا الطيور من نوع NH58.

وفي هذا السياق، قال مدير عام الإدارة العامة، لخدمات الثروة الحيوانية رئيس لجنة النظر، لمخالفات نظام الثروة الحيوانية، الدكتور إبراهيم قاسم، أن لجنة النظر في العقوبات، أقرت إيقاع عقوبة على مشروع دواجن، في منطقة عسير بمبلغ ١٢٠ ألف ريال، بعد ثبوت نقله للدواجن من خلال ٣ سيارات، دون الحصول على التصاريح المطلوبة.

كما أقرت اللجنة عقوبة أخرى، تقدر بمبلغ ٥٠ ألف ريال، على مشروع دواجن آخر، بمحافظة الخرج؛ لعدم التزامه بتحديث حالة الوضع الصحي للمشروع، يوميًا عبر بوابة الوزارة.

وفيما يتعلق، بخطة الوزارة للتحكم والسيطرة، بمرض انفلونزا الطيور من نوع NH58، قال ” قاسم ” ، أنه تم الزام مشروعات الدواجن، بضرورة الحصول على تصريح قبل نقل أي طيور حية في بعض المناطق، إضافة إلى منع نقل الطيور الحية، في مناطق أخرى في المملكة، بحسب حالة انتشار المرض.