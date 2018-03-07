22 مؤسسة مالية تمتنع عن المشاركة في تمويل شركات السلاح النووي

حمود العنزي(صدى):

كشف التقرير السنوي لحركة مناهضة للسلاح النووي، اليوم الأربعاء، عن عزوف 22 مؤسسة مالية عن الاستثمار في شركات إنتاج الأسلحة النووية فى 2017، حيث زاد العدد من 18 مؤسسة في 2016 و13 في 2015.

وأكد التقرير أن 41 مؤسسة تستبعد شركات السلاح النووي من استثماراتها، ولكنها لم تتخذ خطوات حاسمة حتى الآن، بينما هناك 329 بنكًا وشركة للتأمين وصندوقًا لمعاشات التقاعد وشركة لإدارة الأصول من 24 دولة استثمرت أموالًا ضخمة في الشركات العشرين الكبرى التي تقوم بانتاج السلاح النووي.

وأشار التقرير الذي أصدرته حركة مناهضة السلاح النووي إلى إن الحكومات تقوم بشكل أساسي في أعمال الصيانة والتحديث للقوات النووية في الدول التي تملك أسلحة نووية، وهي الصين وكوريا الشمالية وإسرائيل وباكستان وروسيا.