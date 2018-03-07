مدرب الريال يكشف سبب الفوز على سان جيرمان

ماجد محمد(صدى):

قال زين الدين زيدان المدرب الفرنسي للريال، إن الملكي تغلب على سان جيرمان على ملعب حديقة الأمراء بسبب إيمانهم بما يفعلوه.

وأكد على أنه راضي عن أداء لاعبيه، مضيفًا: ” سارت الأمور على ما يرام معنا، قدمنا مباراة جيدة جداً، قوية منذ البداية، لعبنا إلى الأمام، وضغطنا، كان لقاء متكاملاً. أنا سعيد. ليس ملعباً سهلاً وقد فعلناها على نحو جيد. نستحق التأهل “.

وتابع: ” أدرنا المباراة كما كنا نريد على المستوى التكتيكي واللاعبون في النهاية هم من يحققون ذلك، لأنهم يودون الفوز بالمباريات “.

وعلى جانب أخر أوضح أن بيل جلس احتياطيًا؛ بغرضًا تكتيكياً، وليس لأنه فقد الثقة في اللاعب الويلزي.

وأشار إلى أن فريقه لم يلعب طوال الموسم كما ظهر عليه اليوم، وعزى ذلك إلى فوز لاعبيه ببطولات كثيرة.

واستكمل: ” مررنا بأوقات عصيبة حقاً، في الدوري والكأس، لكن هذا جزء من كرة القدم. فزنا بالكثير ومن الصعب المواصلة بنفس المستوى كل 3 أيام. يجب تقبل وجود لحظات معقدة بعض الشيء في الموسم ومواصلة العمل. لا يمكن الفوز بكل شيء “.