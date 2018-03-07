الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على المواطنين والمقيمين بجازان

تركي السالم(صدى):

أطاحت شرطة جازان بتشكيل عصابي من جنسية عربية تخصص في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك عن طريق بيع هواتف جديدة مقلدة بانها أصلية.

وأوضحت شرطة جازان في بيان أنه ورد معلومات عن نشاط العصابة المشبوه، وعليه وجه مدير شرطة منطقة جازان إدارة التحريات والبحث الجنائي بسرعة البحث والتحري عن من يقف خلف تلك الامور، وعليه تم تشكيل فريق بحث وتحري متخصص استطاع رصد التحركات، حتى تم الوصول الى وكر أولئك العصابة والقبض عليهم.

وأضافت أن العصابة كانت تتخذ احدى الشقق في قرية تابعة لمحافظة صبيا مقراً لهم حيث تم اختيار الزمان والوقت المناسب لتفتيش الموقع حيث ضبط اربعة اشخاص وبحوزتهم على عدد كبير من اجهزة الجوال المقلدة التي يقومون ببيعها على اشخاص بعد تضليلهم كونها مقلدة.

كما عثر بحوزتهم على مبلغ ثمانية الاف وخمسمائة وخمسون ريال 8550 وعدد كبير من الشواحن والسماعات والاكسسوارات الخاصة بتلك الجولات اتخذ اللازم وسلموا شرطة محافظة صبيا بعد تدوين المحاضر اللازمة واشعرت النيابة.