لاعب سان جيرمان: نستحق الهزيمة ويجب أن نفكر في الأخطاء

ماجد محمد(صدى):

قال جوليان دراكسلر، لاعب وسط باريس سان جيرمان،عقب خروج فريقه على يد الملكي من دوري أبطال أوروبا، إنهم يستحقون الهزيمة.

وأوضح ” دراكسلر ” أنه يأسف للخروج من دور الـ 16، قائلًا : ” هذا الوداع المبكر للموسم الثاني على التوالي يجب أن يدفع اللاعبين إلى التفكير في أخطائهم “.

وتابع: ” من الصعب تقبل خروجنا بهذا الشكل المؤلم، ولكن نستحق الهزيمة، وهذا يجب أن يدفعنا للتفكير، لم أفهم هذا بشكل كامل، فوجئت وغضبت بعض الشيء عندما تم الدفع بي بشكل مفاجيء في المباراة “.

ودفع المدير الفني الإسباني لباريس سان جيرمان، أوناي إيمري، باللاعب الألماني في المباراة في الدقيقة 76 على حساب الأرجنتيني آنخيل دي ماريا.