وزير يمني: الحوثيون هربوا آثارا بملايين الدولارات إلى الخارج

فهمي محمد(صدى):

أعلن وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، عن تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشاريعها في اليمن.

وأوضح ” دماج ” ، أن هناك صعوبة في تحديد عدد الآثار والمخطوطات التي هربتها وباعتها المليشيا الإرهابية؛ نظراً إلى أن جزء كبير منها غير مقيد في السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، أو مصنفة لدى الهيئة العامة للآثار.

وأضاف أنها نبشت ونهبت وهربت قطعاً أثرية ومخطوطات تاريخية وتحفاً ومقتنيات يعود تاريخها إلى آلاف السنين قبل الميلاد، في المناطق التي كانت واقعة تحت سيطرتها.

وأشار الوزير اليمني، أن الإرهابيين باعوا الكثير من القطع التي تقدم بملايين الدولارات التي تشكل مصدراً لتمويلهم، لافتاً إلى أن تسعى لتنفيذ عمليات بيع أخرى.