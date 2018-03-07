الجيش التركي يستهدف أبراج الاتصالات في عفرين

أنقرة(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال التركي، استهدف أبراج الاتصالات خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما تسبب بانقطاع شبكات الاتصال والإنترنت بشكل شبه كامل.

وتصاعدت مأساة المدنيين مع تناقص المواد الغذائية والطبية، نتيجة عمليات الفرار الجماعية للعوائل من منازلهم، ونتيجة تجمعهم جميعاً في بقعة جغرافية صغيرة بوسط منطقة عفرين.

ورصد المرصد 185 مدنياً سورياً بينهم 30 طفلاً و25 مواطنة، من الشهداء من الكرد والعرب والأرمن، ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين.