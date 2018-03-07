بالفيديو.. سائق يدخل في سباق مع سيول للنجاه بحياته

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسائق سيارة دخل في سباق مثير مع السيول المندفعة بقوة في محاولة للنجاة بحياته والوصول لموضع آمن قبل أن تحاصره المياه وتغرقه داخل سيارته.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عشرات السيارات وقد اتخذت موضعا بعيدا عن مسارات السيول، بينما تظهر سيارة شاردة تأخر صاحبها في الوصول، وتنبه صاحبها في الوقت المناسب أن المياه ستحاصره من جميع الجهات، فبذل قصارى جهده للوصول إلى المخرج الوحيد قبل أن تصله مياه السيل وتغلقه.