وصفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء

متابعات(صدى):

الرؤوس السوداء من المشكلات التي تظهر في البشرة الدهنية، والمختلطة، وهى أدران تتراكم، فتظهر على شكل نقاط سوداء بالبشرة، وبخاصة منطقة الذقن، والأنف.

وهذه الأدران تسد المسام، وينتج منها مشكلات أكبر، إلى جانب المظهر المحرج الذي يجعل البشرة تظهر كأنها متسخة دائما، لذلك نقدم هذه الوصفة لكِ للتخلص من الرؤوس السوداء.

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا

كمية مناسبة للنشا من الخل الأبيض

الطريقة:

اخلطي النشا مع كمية مناسبة من الخل الأبيض، والماء، حتى تحصلي على خليط متجانس؛ يمكن فرده بسهولة، وبعد تنظيف البشرة بشكل جيد طبقي الخليط على بشرتك.

اتركي الخليط على بشرتك حتى يخف، وهذا تقريبا لمدة 20 دقيقة، بعدها اشطفيها بالماء الدافئ، وللحصول على نتائج أفضل كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.