نجم الريال يحقق رقم قياسي جديد عبر بوابة حديقة الأمراء

نواف السالم(صدى):

واصل لاعبي الريال إحراز الأرقام القياسية، عبر مواجهة سان جيرمان، التي أقيمت أمس في إطار دور الـ 16 بعد الانتصار بهدفين مقابل هدف على ملعب حديقة الأمراء.

وحقق اللاعب داني كارفاخال، إنجاز جديد ودخل التاريخ، عبر معادلة رقم البرتغالي لويس ناني والفرنسي باتريس إيفرا في الفترة التي قضياها مع مانشستر يونايتد، بعدم الخسارة في دوري أبطال أوروبا على مدار24 مباراة على التوالي.

وشهد لاعب الريال أخر خسارة مع ريال مدريد في نسخة 2015، عندما سقط “ الملكي ” أمام معقل يوفنتوس 1-2.