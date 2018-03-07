مدرب اليوفينتوس يوضح مدى إمكانية مشاركة ديبالا وهيغواين أمام توتنهام

نواف السالم(صدى):

كشف ، ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفينتوس الإيطالي، عن جاهزية باولو ديبالا للمشاركة في مواجهة اليوم أمام توتنهام في إياب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

وقال ” أليغري ” :” ديبالا لائق تماماً مثلما شاهدناه أمام لاتسيو، وفي مثل هذه المباريات المهمة يسعى كل لاعب للمشاركة حتى ولو لم يكن لائقاً بنسبة 100%، هناك فرصة جيدة لمشاركة دوغلاس كوستا، قد يلعبون سوياً، وربما لا يحدث “.

وعلى جانب أخر أكد على جاهزية لاعبه هيغواين، حيث شارك هيغواين في التدريبات على مدار يومين، ولذلك أصبح جاهزاً للعب وتحت تصرف الفريق.

يجدر الإشارة إلى أن هيغواين الذي سجل هدفين وأهدر ركلة جزاء في مباراة الذهاب، تغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.