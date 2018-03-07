روسيا تؤكد دعمها الكامل لانتهاكات نظام الأسد في الغوطة الشرقية

موسكو(صدى):

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، دعمها الكامل لقوات النظام السوري، لافته إلى أن أنشطة الجيش السوري في الغوطة الشرقية لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي.

وزعمت الوزارة أن الفصائل المسلحة والمعارضة السورية في الغوطة يحاولون يوميًا إفشال الهدنة الإنسانية التي فرضت بمبادرة روسية، واصفه إياهم بـ” الإرهابيين “.

كما أشارت إلى أن الجيش السوري يلتزم بالهدنة بشكل صارم، قائله ” في الوقت الذي يتواجد فيه من يدعون أنهم من المعارضة بعيدًا عن الغوطة، ويدلون بتصريحات رنانة عن مزاعم استعداد الجماعات المسلحة لتنفيذ بنود القرار 2401، يستمر الإرهابيون في إفشال الهدنة الإنسانية اليومية، والتي فرضت بمبادرة روسية ويلتزم بها الجيش السوري بشكل صارم “.