الإعلام تحقق مع منظمي وضيوف حفل الأزياء بالمدينة

نايف السالم(صدى):

وجَّه فرع هيئة الإعلام المرئي والمسموع بالمدينة المنورة، باستدعاء منظمي حفل الأزياء وصاحب الفندق والضيوف الذين ظهروا في التقرير التليفزيوني المتداول.

وأشارت مصادر، إلى أن فرع الهيئة سيحقق مع كل الأطراف التي تم استدعاؤها وكذلك القناة الفضائية التي عرضت التقرير، وذلك بدءاً من الأسبوع المقبل، حيث سيتم إحالة المتسبب إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن سمو الأمير فيصل بن سلمان أمير المدينة، كان قد وجّه الجهات ذات العلاقة بالتحقيق حول ما بثته إحدى القنوات الفضائية عن إقامة عرض أزياء وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد المخالفات إن وُجدت، ومحاسبة المتسببين وفق الأنظمة والتعليمات.