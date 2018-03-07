تنبيه من ” الجوازات ” للمقيمين بشأن ” البصمة “

علي القحطاني(صدى):

دعت المديرية العامة للجوازات, جميع المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل بصماتهم ” الخصائص الحيوية ” إلى سرعة المبادرة في تسجيل بصماتهم في النظام الآلي، ومراجعة إدارات وشعب الجوازات المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة كافة, مع إحضار أساس الجواز وهوية مقيم الخاصة بهم لتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لهم ولمرافقيهم لمن بلغ سن ست سنوات فما فوق، ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات الجوازات المتعددة المقدمة لهم، حاثة جميع المقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي نص عليها نظام الإقامة في المملكة.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قامت بإيقاف تقديم خدماتها عن المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ” البصمة ” في النظام الآلي، وكانت المديرية العامة للجوازات قد جهزت مواقع لتسجيل الخصائص الحيوية ” البصمة ” للمقيمين في جميع إدارات وشعب الجوازات في مناطق المملكة ومحافظاتها كافة, ودعمها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وخصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني : هنا ، والرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات، وبالإمكان الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” من خلال زيارة الموقع الرسمي: هنا ، كما يمكن للمقيمين الاستفسار والتحقق من تسجيل بصماتهم لدى أنظمة وزارة الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية : هنا.