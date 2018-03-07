%70 من وظائف الأطباء المعلنة يشغلها وافدون و30% جديدة

علي القحطاني(صدى):

صرحت أحد المصادر، بوزارة الصحة، أن 70% من وظائف الأطباء الاستشاريين، والأخصائيين، التي أعلنت الوزارة عن توفرها للمواطنين، يشغلها وافدون، بينما 30% منها وظائف جديدة.

واختلفت ردود أفعال، الأطباء المواطنين، تجاه إعلان الوزارة، عن توفر أكثر من 22 ألف وظيفة طبيب أخصائي، واستشاري للمواطنين، حيث رحب البعض بالإعلان، مشيرين إلى أن ذلك، سيسهم في حل مشكلة البطالة بينهم، فيما انتقد آخرون غموض الإعلان، وعدم توضيح الوزارة للتخصصات المطلوبة، أو مناطق التعيين أو مميزات الوظيفة، متسائلين: ” كيف يمكن التقديم على الوظائف غير واضحة؟ ” .

يُذكر أن وزارة الصحة، قد أعلنت وجود أكثر من 22 ألف وظيفة طبيب أخصائي واستشاري، شاغرة مخصصة للمواطنين، داعية الأطباء الباحثين عن العمل؛ للتقدم لشغل هذه الوظائف.