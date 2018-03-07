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نجم بوليوود الشهير عامر خان يفاجئ محبيه بتصريحات جريئة

نجم بوليوود الشهير عامر خان يفاجئ محبيه بتصريحات جريئة
نورة الشهري(صدى):

صرح نجم بوليوود الشهير عامر خان لعشاقه ومحبيه بتصريحات صادمة، حيث أكد النجم البالغ من العمر 52 عامًا، والمعروف بـ ” Mr Perfectionist ” أنه غير منضبط تمامًا في الحياة الحقيقية، ولكن الشيء الوحيد الذي يحظى باهتمامه وانضباطه فقط هو عمله.

حيث كشف خان في تصريحات تناقلها عدد من المواقع الفنية ” إذا لم أكن ممثلا ولم أعمل بهذا المجال ، كنت سأتحول لأكثر شخص غير منضبط على الإطلاق ” .

والجدير بالذكر أن عامر خان قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : ” Dil Chahta Hai ” و ” Mann ” و ” Sarfarosh ” و ” Like Stars on Earth ” و ” Delhi Belly ” و ” PK ” ، و غيرهم .


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